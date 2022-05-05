На Орловщине площади под посевы элитных сортов семян будут увеличены вдвое

О мерах господдержки и о планах выхода на новый уровень в семеноводстве говорили за круглым столом в научном центре зернобобовых и крупяных культур.

Как и в каком количестве выращивать семена зернобобовых и крупяных культур, знают в профильном научно-исследовательском центре. Гречихой Орловщина может закрыть 60% потребности страны, соей готовы обеспечить Центральный федеральный округ. Также наш регион - в лидерах по пшенице и гороху, но всё же долю семян импортной селекции не стоит сбрасывать со счетов.

Андрей Полухин, директор Института зернобобовых и крупяных культур: «Существует проблема формирования материально-технической базы научных организаций. В то же время министерства науки и высшего образования, министерство сельского хозяйства сейчас направили все усилия на то, чтобы сформировать условия для технической модернизации наших научных учреждений».

Учеными центра зернобобовых и крупяных культур разработано и включено в реестр селекционных достижений 114 сортов по 20 полевым культурам. Всего в регионе 9 семеноводческих хозяйств. Тех, кто занимается элитным семеноводством, поддержат материально. В 2022 году объем выделенных средств около 80 миллионов рублей.

Виктор Макаров, зампред комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского облсовета: «Законодательные пути предусматривают, во-первых, создание льгот, второе - малые предприятия, развития новых форм по быстрому размножению и получению семян. Вот в этом наша общая задача».

Одна из мер господдержки - льготное кредитование на строительство семеноводческих центров и покупку оборудования. Еще сумму возмещения части затрат с двадцати процентов планируют увеличить до пятидесяти. Отдельно займутся бобовыми.

Александр Шалимов, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «С бобовыми тоже вопрос сегодня активно развивается. Я, может быть, забегу вперед, но скажу, что в ближайшее время у нас намечено открытие нового семеноводческого центра, где, в том числе, как раз и будут производить семена бобовых культур».

Что касается площади посевов, то под элитные семена в этом году она будет доведена до ста тысяч гектаров.