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13:30, 5 мая 2022 года Ряды орловских юнармейцев пополнились Сегодня утром торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству дали около 200 школьников и студентов.





Этим утром у стелы «Орел – город воинской славы» прошла торжественная церемония вступления в ряды регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству дали около 200 школьников и студентов, – сообщает региональный информационный портал. Участники мероприятия возложили гирлянду и цветы к стеле, а также почтили память погибших защитников Родины минутой молчания.



Сегодня в рядах орловской «Юнармии» – около тысячи человек. Это юноши и девушки, которые добились успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной работе.



Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Артём Ежаков





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