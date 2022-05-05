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13:30, 5 мая 2022 года

Ряды орловских юнармейцев пополнились

Сегодня утром торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству дали около 200 школьников и студентов.


Этим утром у стелы «Орел – город воинской славы» прошла торжественная церемония вступления в ряды регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству дали около 200 школьников и студентов, – сообщает региональный информационный портал. Участники мероприятия возложили гирлянду и цветы к стеле, а также почтили память погибших защитников Родины минутой молчания.

Сегодня в рядах орловской «Юнармии» – около тысячи человек. Это юноши и девушки, которые добились успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной работе.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области


Артём Ежаков


 
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