У Вечного огня в сквере Танкистов вновь появился почетный караул

Пост №1 был создан 8 мая 1970 года. Дежурство здесь было прервано только на время пандемии.

Вечный огонь в сквере Танкистов в Орле стал первым в области. Его зажгли в 1963 году, а 8 мая 1970 года там был учрежден Пост №1. Почетный караул у Вечного огня несли молодые орловцы. В этом году, после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, вновь возобновляется дежурство.

Право заступить на Пост №1 в этом году получили юнармейцы лицея № 4. В этой школе с 95-летней историей учились два Героя Советского Союза и кавалер Ордена мужества. На почетную вахту юнармейцы заступят уже завтра. А до этого момента ребята проводят репетиции - держат ряд и чеканят шаг.

В штабе Поста №1 ребят учат не только, как заступать в караул, но и многому другому: строевой подготовке, топографическим навыкам, медпомощи. Кроме того, юнармейцы изучают военную историю России.

Сейчас ребята восстанавливают штабной музей, частью экспозиции которого являются макеты современного армейского оружия и оборудования. Научить обращаться с ним еще одна задача Поста №1.

Глава штаба Андрей Панарин тоже выпускник четвертого орловского лицея. В свое время также в сквере Танкистов нес почетную вахту. Затем 30 лет прослужил в силовых структурах. Панарин считает, что Пост №1 это место подготовки не только к службе в армии, но и своего рода профориентация.

Андрей Панарин, и.о. начальника штаба Поста №1 г. Орла: «Дети могут узнать обо всех военных учебных заведениях и условия поступления в них, а также о службе по контракту».

Через Пост №1 проходят сотни мальчишек и девчонок. Каждый десятый после школы поступает в военные вузы. И решение стать военным многие принимают именно здесь.