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12:17, 5 мая 2022 года

У Вечного огня в сквере Танкистов вновь появился почетный караул

Пост №1 был создан 8 мая 1970 года. Дежурство здесь было прервано только на время пандемии.


Вечный огонь в сквере Танкистов в Орле стал первым в области. Его зажгли в 1963 году, а 8 мая 1970 года там был учрежден Пост №1. Почетный караул у Вечного огня несли молодые орловцы. В этом году, после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, вновь возобновляется дежурство.
 
Право заступить на Пост №1 в этом году получили юнармейцы лицея № 4. В этой школе с 95-летней историей учились два Героя Советского Союза и кавалер Ордена мужества. На почетную вахту юнармейцы заступят уже завтра. А до этого момента ребята проводят репетиции - держат ряд и чеканят шаг. 
 
В штабе Поста №1 ребят учат не только, как заступать в караул, но и многому другому: строевой подготовке, топографическим навыкам, медпомощи. Кроме того, юнармейцы изучают военную историю России. 
 
Сейчас ребята восстанавливают штабной музей, частью экспозиции которого являются макеты современного армейского оружия и оборудования. Научить обращаться с ним еще одна задача Поста №1. 
 
Глава штаба Андрей Панарин тоже выпускник четвертого орловского лицея. В свое время также в сквере Танкистов нес почетную вахту. Затем 30 лет прослужил в силовых структурах. Панарин считает, что Пост №1 это место подготовки не только к службе в армии, но и своего рода профориентация. 
 
Андрей Панарин, и.о. начальника штаба Поста №1 г. Орла: «Дети могут узнать обо всех военных учебных заведениях и условия поступления в них, а также о службе по контракту». 
 
Через Пост №1 проходят сотни мальчишек и девчонок. Каждый десятый после школы поступает в военные вузы. И решение стать военным многие принимают именно здесь.



Татьяна Тимохина


 
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