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13:07, 5 мая 2022 года Сегодня – Международный день акушерки На дежурство вместе с акушерками перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой заступила корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская.





Сегодня, 5 мая, свой профессиональный праздник отмечают акушерки всего мира. Они помогают женщине подготовиться к рождению малыша, именно они первыми дарят младенцам тепло своих рук, а после учат мамочек ухаживать за новорожденными. Съемочная группа ГТРК «Орел» приехала в минуты недолгого отдыха акушерок. Пока родильные залы пусты, удалось спокойно поговорить о жизни и работе. Светлана Дороничева, акушерка перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Иногда рождаются деточки с уже красивыми пушистыми ресничками, с большими глазками, хлопают, смотрят на тебя». Юлиана Дорошенко, акушерка перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Во время схваток, а это самый сложный процесс, женщина пела. И пела так, что мы все заслушивались. Она получила комфортное состояние, а мы - бесплатный концерт. Это было очень мило». Историй про малышей и их мамочек у Юлианы и Светланы множество. Обе работают в отделении по 30 лет. Сегодня – в паре. Роженицам повезло. Им достались опыт и мастерство, помноженные на два, а также доброта и любовь - в двойном размере. Светлана Дороничева, акушерка перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Когда уже мы то и дело слушаем сердечко, а оно реже, реже, мы переживаем. Рождается ребёночек, неонатолог сразу осматривает его. Слышим – закричал, и мы говорим – слава богу!!!». Пока мы говорили, прибыла роженица. На скорой. Схватки уже довольно частые, значит нашим героиням надо готовиться к появлению малыша. Работа акушерки, конечно, сложная. Помогать женщинам в родах приходиться и днем и ночью. И здоровье, и характеры пациенток очень разные. Однако результат искупает все. Светлана Дороничева, акушерка перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Иногда после суток просто выползаешь с работы, но с таким удовлетворением, когда всё прошло именно так, как надо, когда все детки родились хорошие, на душе светло и хорошо». Юлиана однажды пробовала сменить профессию. Выдержала только три месяца и вернулась. Юлиана Дорошенко, акушерка перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Здесь особая аура – роддом. Ни в одном медицинском учреждении ты не получишь столько эмоций положительных, которые тебя заряжают». Заведующий отделением Николай Быстров доверяет своим акушеркам полностью. Даже своих детей. Именно Юлиана помогла родиться и впервые взяла на руки двух его сыновей. Николай Быстров, заведующий акушерским отделением №1 перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Это наши руки, глаза, уши в этом процессе. Это не просто помощники врачей, это непосредственные участники, не менее важные, чем врачебный состав». С этим согласны уже отдохнувшие и счастливые после благополучных родов молодые мамочки и еще сотни женщин области, детям которых здесь помогли появиться на свет.





Елена Литинская





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