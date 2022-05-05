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13:07, 5 мая 2022 года

Сегодня – Международный день акушерки

На дежурство вместе с акушерками перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой заступила корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская.


Сегодня, 5 мая, свой профессиональный праздник отмечают акушерки всего мира. Они помогают женщине подготовиться к рождению малыша, именно они первыми дарят младенцам тепло своих рук, а после учат мамочек ухаживать за новорожденными. 
 
Съемочная группа ГТРК «Орел» приехала в минуты недолгого отдыха акушерок. Пока родильные залы пусты, удалось спокойно поговорить о жизни и работе. 
 
Светлана Дороничева, акушерка перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Иногда рождаются деточки с уже красивыми пушистыми ресничками, с большими глазками, хлопают, смотрят на тебя».
 
Юлиана Дорошенко, акушерка перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Во время схваток, а это самый сложный процесс, женщина пела. И пела так, что мы все заслушивались. Она получила комфортное состояние, а мы - бесплатный концерт. Это было очень мило».
 
Историй про малышей и их мамочек у Юлианы и Светланы множество. Обе работают в отделении по 30 лет. Сегодня – в паре. Роженицам повезло. Им достались опыт и мастерство, помноженные на два, а также доброта и любовь - в двойном размере. 
 
Светлана Дороничева, акушерка перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Когда уже мы то и дело слушаем сердечко, а оно реже, реже, мы переживаем. Рождается ребёночек, неонатолог сразу осматривает его. Слышим – закричал, и мы говорим – слава богу!!!».
 
Пока мы говорили, прибыла роженица. На скорой. Схватки уже довольно частые, значит нашим героиням надо готовиться к появлению малыша. 
 
Работа акушерки, конечно, сложная. Помогать женщинам в родах приходиться и днем и ночью. И здоровье, и характеры пациенток очень разные. Однако результат искупает все.
 
Светлана Дороничева, акушерка перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Иногда после суток просто выползаешь с работы, но с таким удовлетворением, когда всё прошло именно так, как надо, когда все детки родились хорошие, на душе светло и хорошо».
 
Юлиана однажды пробовала сменить профессию. Выдержала только три месяца и вернулась. 
 
Юлиана Дорошенко, акушерка перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Здесь особая аура – роддом. Ни в одном медицинском учреждении ты не получишь столько эмоций положительных, которые тебя заряжают».
 
Заведующий отделением Николай Быстров доверяет своим акушеркам полностью. Даже своих детей. Именно Юлиана помогла родиться и впервые взяла на руки двух его сыновей. 
 
Николай Быстров, заведующий акушерским отделением №1 перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Это наши руки, глаза, уши в этом процессе. Это не просто помощники врачей, это непосредственные участники, не менее важные, чем врачебный состав».
 
С этим согласны уже отдохнувшие и счастливые после благополучных родов молодые мамочки и еще сотни женщин области, детям которых здесь помогли появиться на свет.



Елена Литинская


 
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