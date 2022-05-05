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12:50, 5 мая 2022 года Орловцев приглашают вернуться в старый город Музей Леонида Андреева продолжает традицию выставок орловских художников. На бревнах, а именно так называется внутренняя стена андреевского дома, разместили работы Ольги Тучниной. Ее графика и живопись перекликаются с духом музея, его внутренним и внешним видом.





Ольга Тучнина, пожалуй, один из самых известных и уважаемых в городе художников и педагогов. Вместе со своими учениками она пешком обошла весь город, делая зарисовки, а затем показывая зрителям самые редкие и потаённые его уголки. Выставка, которую назвали «Прошлое в настоящем» как раз об этом - о старом городе, так любимом Андреевым, которого частично, уже не существует. Он есть только в прошлом и картинах Тучниной. Ольга Тучнина, пожалуй, один из самых известных и уважаемых в городе художников и педагогов. Вместе со своими учениками она пешком обошла весь город, делая зарисовки, а затем показывая зрителям самые редкие и потаённые его уголки. Выставка, которую назвали «Прошлое в настоящем» как раз об этом - о старом городе, так любимом Андреевым, которого частично, уже не существует. Он есть только в прошлом и картинах Тучниной. Улицы Пушкарные, Посадские, Карачевская с переулками. Резные наличники, цветы под окнами, очарование крыш и палисадников. Это наша одноэтажная Россия. У Тучниной целый цикл работ, где точная графика становится нежной, романтической и ностальгической. Потому что многое из того, что здесь представлено, в настоящем времени уже утрачено.

Ольга Тучнина, член Союза художников России: «Они или видоизменились, их перестроили, отремонтировали по-своему, загородили забором. Кроме этого домика Леонида Андреева практически всё изменилось или сгорело, или разрушилось, или просто сгнило, пропало». Эту серию работ Ольга Степановна начала давно, почти случайно, с небольших зарисовок, этюдов, наблюдений, и даже представить себе не могла, что когда-то ее картины, пусть и на время, но украсят андреевский дом. Поздравить мастера с выставкой, пообщаться, полюбоваться невероятной, летящей графикой пришли гости. Разглядеть прошлое в настоящем музей приглашает всех, кто любит изобразительное искусство и литературу.





Эва Стасюлевич





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