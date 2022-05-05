Главная » Новости



14:30, 5 мая 2022 года Федеральный центр направил Орловщине порядка 30 миллионов рублей на строительство футбольного манежа Ожидается, что тренировки на новом спортивном объекте начнутся во второй половине следующего года.





На строительство футбольного манежа в Орле из федерального бюджета дополнительно поступило порядка 30 миллионов рублей, – сообщает региональный информационный портал. Ожидается, что тренировки на новом спортивном объекте начнутся во второй половине следующего года. Общая стоимость возведения превышает 600 миллионов рублей. Планируемая площадь футбольного манежа – 72х54 метра. Также будет построено четырехэтажное административное здание, в котором предусмотрены раздевалки, тренажерные залы, методические кабинеты и комнаты отдыха футболистов.



Также за минувшую неделю на мероприятия национальных проектов из областного бюджета было направлено порядка 184 миллионов рублей, из них 100 миллионов рублей перечислены семьям при рождении детей.





Артём Ежаков





Новости СМИ2