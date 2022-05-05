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13:52, 5 мая 2022 года

В Орле выбрали Тургеневскую девушку

В конкурсе 2022 года принимали участие девушки от 16 до 22 лет. В финал вышли восемь конкурсанток.


В Орле прошел конкурс «Тургеневская девушка 2022». Его организовал Орловский областной центр народного творчества.
 
В финале конкурса приняли участие 8 девушек. Жюри оценило манеру конкурсанток держаться на сцене, культуру речи, исполнительское мастерство, творческие способности участниц, целостность сценического образа и степень его соответствия феномену «тургеневской девушки».
 
В ходе конкурсных испытаний жюри определило победительниц в номинациях:
 
- Приз зрительских симпатий – Анна Макеева (Медицинский институт ОГУ им. Тургенева);
 
- «ART-Hall» – Вероника Зайцева (Отрадинская средняя школа);
 
- «Тургенев PROдвижение» – София Позднякова (Гимназия №1 ОГУ им. Тургенева);
 
- «Письмо к Тургеневу» – Ольга Тимонина (средняя школа №2, п. Нарышкино);
 
- «Визитная карточка» – Ольга Фирсова (Орловский ГАУ);
 
- «Хорошие манеры» – Алёна Холкина (гимназия, г. Болхов);
 
- «Тургенев life» – Наталья Ивушкина (Орловский ГАУ, факультет биотехнологии и ветеринарной медицины).
 
Победительницей и обладательницей титула «Тургеневская девушка 2022» стала Екатерина Дражникова, студентка 3 курса Орловского государственного аграрного университета им. Парахина.



Анна Вайсергисер


 
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