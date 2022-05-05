В Орле выбрали Тургеневскую девушку

|Главная » Новости
13:52, 5 мая 2022 года
В Орле выбрали Тургеневскую девушкуВ конкурсе 2022 года принимали участие девушки от 16 до 22 лет. В финал вышли восемь конкурсанток.
В Орле прошел конкурс «Тургеневская девушка 2022». Его организовал Орловский областной центр народного творчества.
В финале конкурса приняли участие 8 девушек. Жюри оценило манеру конкурсанток держаться на сцене, культуру речи, исполнительское мастерство, творческие способности участниц, целостность сценического образа и степень его соответствия феномену «тургеневской девушки».
В ходе конкурсных испытаний жюри определило победительниц в номинациях:
- Приз зрительских симпатий – Анна Макеева (Медицинский институт ОГУ им. Тургенева);
- «ART-Hall» – Вероника Зайцева (Отрадинская средняя школа);
- «Тургенев PROдвижение» – София Позднякова (Гимназия №1 ОГУ им. Тургенева);
- «Письмо к Тургеневу» – Ольга Тимонина (средняя школа №2, п. Нарышкино);
- «Визитная карточка» – Ольга Фирсова (Орловский ГАУ);
- «Хорошие манеры» – Алёна Холкина (гимназия, г. Болхов);
- «Тургенев life» – Наталья Ивушкина (Орловский ГАУ, факультет биотехнологии и ветеринарной медицины).
Победительницей и обладательницей титула «Тургеневская девушка 2022» стала Екатерина Дражникова, студентка 3 курса Орловского государственного аграрного университета им. Парахина.
Анна Вайсергисер