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14:52, 5 мая 2022 года Орёл встречает Победный май Накануне вечером на Привокзальной площади прошел праздничный концерт. Во время праздника состоялась передача 300-метровой Георгиевской ленты от Орла Мариуполю. Поддержали акцию байкеры из легендарного мотоклуба «Ночные волки».





Тысячи горожан на Привокзальной площади встретили «Победный май». Именно так назывался концерт с участием ансамбля танца «Славица». Железнодорожный вокзал был выбран не случайно - именно сюда возвращались в мае 45-го победители. И спустя 77 лет в эти майские дни здесь приветствуют ветеранов. Ирина Проваленкова, первый заместитель мэра г. Орла: «Помним о тех, для кого этот Победный май стал маем, когда они не смогли вернуться домой, но завоевали для нас мирное небо, завоевали для нас счастливое будущее». В 2019 году на День Героев Отечества впервые в Москве на ВДНХ развернули 300-метровую ленту. Тогда наши Волонтеры Победы почувствовали на себе, какое это грандиозное событие. Кирилл Ишков, руководитель Орловского отделения «Волонтеры Победы»: «Три года мы добивались, мы просили, чтобы эта лента приехала в город воинской славы Орел, и в этом году, благодаря «Боевому братству», Георгиевская лента, наконец-то, попала в город воинской славы». Главный символ Победы - Георгиевскую ленту - развернули по всей Привокзальной площади в Орле. Участие в акции приняли 300 волонтеров, присоединиться мог каждый желающий. Это полотно видело Москву и Санкт-Петербург, Благовещенск и Уфу, Саур-Могилу в ДНР и Ржевский мемориал в Тверской области. В Орле его должны были пронести 9 мая во время шествия Бессмертного полка. Но из «Боевого братства» поступила просьба передать этот символ в Мариуполь, чтобы жители Донбасса встретили День Победы уже с этой лентой. А в Орле кульминацией праздника стал приезд более 100 байкеров Всероссийского мотоклуба «Ночные волки». 30 апреля старейшее в стране байк-движение стартовало с разных направлений в России и Европе - Польше, Словакии, Германии, Словении, Сербии. Колонна из 30 мотоциклов приехала на Орловщину. «Ночных волков» встречали в Кромском районе. Там они возложили цветы на Аллее Славы. Большая колонна организовалась и из мотоциклистов нашего региона. Юрий Парахин, мэр г.Орла: «Хотел сказать огромные слова благодарности нашим байкерам - ребятам, которые подключились к этой акции. Нас было около 100 мотоциклов точно - только из Орла». На главном мемориальном комплексе Орла, в сквере Танкистов, «Ночные волки» вместе с орловцами почтили минутой молчания память павших воинов, зажгли свечи и возложили цветы. Название пробега «Дороги Победы - встреча на рубеже» несет важный смысл. Андрей Бобровский, президент отделения «Дороги Победы» мотоклуба «Ночные волки» (г. Москва): «Русские мотоциклисты, русские патриоты, которые занимаются сохранением нашей истории, наших памятников, прививают молодежи эти скрепы. Одна из основных это Победа». Все группы мотоклуба «Ночные волки» из разных уголков страны двигаются к западному рубежу. Сами участники признаются, что этот пробег сильно отличается от тех, что были ранее. Победной точкой маршрута станет город-герой Калининград 9 мая.





Елизавета Капырина





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