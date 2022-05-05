Главная » Новости



15:00, 5 мая 2022 года У площади Ленина в Орле посадили новые яблони Молодые крупномеры сменили 50-летние деревья.





У площади им. Ленина в Орле заменили 17 старых яблонь на 20 новых саженцев, – сообщили в мэрии Орла. Молодые деревья могут порадовать жителей и гостей города пышным цветом уже поздней осенью – наш климат к ним приветлив.



В городской администрации отметили, что старые яблони имели признаки заболеваний, заселения стволовыми вредителями, а также механические повреждения. Одно дерево и вовсе признано погибшим.



Вокруг новых деревьев обустраивается рулонный газон. Завершить работы планируют до Дня Победы.





Артём Ежаков





Новости СМИ2