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16:00, 5 мая 2022 года 6 мая огласят приговор по делу о признании геноцидом массовых убийств орловцев в годы войны Сегодня состоялось третье заседание Орловского областного суда по соответствующему иску прокуратуры.





Сегодня в Орловском областном суде состоялось третье заседание по делу о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о преступлениях в районе деревень Погорельцево Шаблыкинского района, 3-е Н-Долгое Должанского района, Пешково Знаменского района Орловской области. Там были обнаружены массовые захоронения мирного населения и военнопленных, убитых фашистскими захватчиками. 6 мая состоится вынесение приговора.





Артём Ежаков





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