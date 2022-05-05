Павел Меркулов: «Мы с благодарностью вспоминаем защитников России разных поколений, чествуем людей, посвятивших свою жизнь служению Отечеству!»

С Праздником Великой Победы поздравляет исполняющий обязанности директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов, председатель комитета по науке, молодежной политике и связям с общественными объединениями Павел Меркулов.

Уважаемые жители Орловского края! Дорогие ветераны!





От всей души поздравляю Вас с праздником, важным для каждого из нас – Днём Победы!



9 Мая стало олицетворением силы и единства нашего народа, нашей страны. И чем больше времени отделяет нас от тех далёких событий, тем яснее мы осознаём их историческое значение.



В этот день мы с благодарностью вспоминаем защитников России разных поколений, чествуем людей, посвятивших свою жизнь служению Отечеству.



Ежедневно проявляя свое мужество и героизм, наши бойцы и сегодня делают все для того, для того чтобы наша страна была в безопасности.



В канун великого праздника Победы Среднерусский институт управления открывает свой военно-исторический музей. Это экспозиция около трех тысяч уникальных предметов времен Великой Отечественной войны, найденных нашими поисковиками. И каждый сможет увидеть своими глазами свидетельство подвига советских солдат на Орловской земле.



В нашей Победе – героизм и сила духа миллионов, память о том, как ценен мир на земле. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла! Мы говорим вам искреннее спасибо. С праздником! С Днем Победы!

И.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов, председатель комитета по науке, молодежной политике и связям с общественными объединениями

Павел Меркулов.