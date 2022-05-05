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15:17, 5 мая 2022 года
Павел Меркулов: «Мы с благодарностью вспоминаем защитников России разных поколений, чествуем людей, посвятивших свою жизнь служению Отечеству!»С Праздником Великой Победы поздравляет исполняющий обязанности директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов, председатель комитета по науке, молодежной политике и связям с общественными объединениями Павел Меркулов.
Уважаемые жители Орловского края! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю Вас с праздником, важным для каждого из нас – Днём Победы!
9 Мая стало олицетворением силы и единства нашего народа, нашей страны. И чем больше времени отделяет нас от тех далёких событий, тем яснее мы осознаём их историческое значение.
В этот день мы с благодарностью вспоминаем защитников России разных поколений, чествуем людей, посвятивших свою жизнь служению Отечеству.
Ежедневно проявляя свое мужество и героизм, наши бойцы и сегодня делают все для того, для того чтобы наша страна была в безопасности.
В канун великого праздника Победы Среднерусский институт управления открывает свой военно-исторический музей. Это экспозиция около трех тысяч уникальных предметов времен Великой Отечественной войны, найденных нашими поисковиками. И каждый сможет увидеть своими глазами свидетельство подвига советских солдат на Орловской земле.
В нашей Победе – героизм и сила духа миллионов, память о том, как ценен мир на земле. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла! Мы говорим вам искреннее спасибо. С праздником! С Днем Победы!
И.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов, председатель комитета по науке, молодежной политике и связям с общественными объединениями
Павел Меркулов.
Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС