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16:30, 5 мая 2022 года Сегодня в России отмечается День водолаза В Орловской области эту профессию имеют 10 спасателей.





5 мая в России отмечается День водолаза. Профессиональный праздник был учрежден в 2002 году по инициативе представителей водолазных организаций и различных учреждений. В этот день 140 лет назад в городе Кронштадте по указу императора Александра III открылась первая в мире водолазная школа.



В Орловской области в состав отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы входят 10 водолазов. Они несут дежурство на водных объектах области в местах массового отдыха людей: реке Оке и озере Светлая Жизнь в городе Орле, в городе Мценске на реке Зуше и на реке Сосне в городе Ливны.



Водолазное дело является достаточно сложно и опасной профессией, поэтому здесь к специалисту предъявляются серьезные требования. Профессиональный водолаз должен обладать стрессоустойчивостью, спокойным и взвешенным характером, хорошим слухом, внятной речью и, конечно же, физической выносливостью.





Артём Ежаков





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