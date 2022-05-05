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15:40, 5 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- На преступления против народа нет срока давности. Сегодня состоялось третье заседание по делу о геноциде.



- Сегодня к подножию памятника генералу-освободителю орловцы возложили цветы.



- Соединенные символом Победы. 300-метровую Георгиевскую ленту Орел передал в Мариуполь.



- Орловское тепло и поддержка - нашим солдатам. Как встретили орловский гуманитарный груз на Донбассе?



- Профессия - способствовать началу новой жизни. Сегодня - День акушерок.



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