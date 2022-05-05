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16:00, 5 мая 2022 года

В «Свободном пространстве» - «Утиная охота»

Поставить одну из самых сложных пьес Александра Вампилова в орловском театре взялась московский режиссер Виктория Печерникова.


 Действие спектакля - перекличка между прошлым и настоящим. Главный герой Зилов восстанавливает в памяти свое прошлое. И так много говорит об утиной охоте, что становится понятно - это нечто гораздо более важное, чем всё, что его окружает. И речь здесь, конечно, не столько об утках, сколько о поведении главного героя в жизни. Зилов способен на сопереживание, и хотя он ежеминутно предстает другим человеком, каждой своей маске он верен.

Валентин Тюрин, исполнитель роли Зилова: «Он не лицемерит, он не врёт - если он влюбляется, то он влюбляется, если он ненавидит, то он ненавидит. Всё честно».

Честно только по отношению к себе. Но к тем, кто его окружает, не очень. Кажется, что никто кроме Зилова не видит несовершенства мира, приземленности образа жизни, пошлости. Охота, с одной стороны, как символ погони за квартирой, положением, деньгами, а с другой - возможность идеальной жизни, где ты остаешься один в простом, честном мире природы.

Виктория Печерникова, режиссёр спектакля «Утиная охота»: «В этом смысле он классический герой, чем-то похожий на Онегина, на Печорина, на всех этих людей, у которых сплин и хандра, и которые в какой-то момент начинают разрывать вокруг себя все, взрывать это пространство вокруг себя».

Не спасают его и чистые, способные на любовь женщины. Пустота в душе делает человека невероятно жестоким.

Три часа сценического действа. Зрителю надо приготовиться. Все слова - строго по тексту пьесы, но тех, кто побывал на предпремьерном показе, это ничуть не смутило.

Ирина Мельникова, зритель: «Интересно выстроена игра актеров. Вроде в одних декорациях, но настолько всё динамично, всё ярко. Плюс - замечательный вокал артистов. Это цепляет».

Песни сопровождают почти всех героев пьесы, и они раскрывают и атмосферу середины прошлого века, и характер героев.

Пьесы Вампилова каждое десятилетие становятся модными и обыгрываются в новых реалиях. Талантливый драматург очень тонко чувствовал, что происходит внутри человека, который создан для полета, правды, любви, но ведет совершенно иную жизнь. И раскладывать всё по полочкам было интересно всей труппе.

Елена Симонова, исполнительница роли Галины: «Не нужно было тратить много времени, чтобы разобрать, что здесь происходит. Всё понятно. Пьеса сложная психологически, но всё понятно».

Есть ли разрешение драме, которая происходит в душе героя? Будет точка или многоточие? На эти вопросы должен ответить зритель.


Эва Стасюлевич


 
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