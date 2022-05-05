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17:00, 5 мая 2022 года На Орловщине снова ожидаются ночные заморозки Столбик термометра может опуститься до -3℃.





По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 6 мая на территории области местами ожидаются заморозки до -3℃. В результате данных погодных условий возможно неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры.





Артём Ежаков





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