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17:30, 5 мая 2022 года

Почти в половине случаев укусов клещей в Орловской области пострадали дети

С момента возобновления активности этих паукообразных к медикам обратились 63 человека.


С момента возобновления активности клещей в орловские медучреждения с укусами этих паразитов обратились 63 человека, из которых 30 – дети. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Люди пострадали в 9 муниципальных образованиях.

О случаях заболеваний, передаваемых клещами, не сообщается. Традиционно в области проводится акарицидная обработка общественных территорий – всего планируется обработать 350 гектаров. Мероприятия уже прошли в Детском и Городском парках Орла, в Центральном парке в Ливнах, на Кривцовском мемориале, а также на территории трех летних загородных лагерей.


Артём Ежаков


 
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