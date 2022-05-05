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17:30, 5 мая 2022 года Почти в половине случаев укусов клещей в Орловской области пострадали дети С момента возобновления активности этих паукообразных к медикам обратились 63 человека.





С момента возобновления активности клещей в орловские медучреждения с укусами этих паразитов обратились 63 человека, из которых 30 – дети. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Люди пострадали в 9 муниципальных образованиях.



О случаях заболеваний, передаваемых клещами, не сообщается. Традиционно в области проводится акарицидная обработка общественных территорий – всего планируется обработать 350 гектаров. Мероприятия уже прошли в Детском и Городском парках Орла, в Центральном парке в Ливнах, на Кривцовском мемориале, а также на территории трех летних загородных лагерей.





Артём Ежаков





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