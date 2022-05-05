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18:00, 5 мая 2022 года Орловскому радио – 94 года 5 мая 1928 года в эфир вышла первая местная передача – трансляция с праздничного митинга.





Сегодня орловскому радиовещанию исполняется 94 года. В этот день в 1928 году в эфир вышла первая местная передача – трансляция с праздничного митинга. Репродукторы установили на площади Карла Маркса, у Дома крестьянина на ул. Салтыкова-Щедрина и еще в нескольких местах губернской столицы. Одновременно открылись радиотрансляционный центр и студия. На момент открытия в городе было всего пять радиоточек, но в короткие сроки их стало полторы тысячи. Орловское радио появилось на четыре года позже московского – одно из первых в стране.



Свой профессиональный праздник все причастные к радиовещанию отметят уже в субботу, 7 мая.





Артём Ежаков





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