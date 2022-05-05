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16:45, 5 мая 2022 года В Орле прошел митинг, посвященный победе в Великой Отечественной войне Митинг прошел у памятника генералу Леонтию Гуртьеву.





В Орле школьники, студенты, работники муниципальных учреждений и коммерческих организаций, сотрудники силовых структур собрались на митинг у памятника генерал-майору Леонтию Гуртьеву. Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и выказали уважение ныне живущим ветеранам войны и тыла.



Владимир Негин, зампред Орловского городского Совета народных депутатов: «Мы сегодня вспоминаем миллионы советских людей, которые отдали свои жизни, чтобы мы жили в этом прекрасном, замечательном, уютном городе. Мы сегодня вспоминаем всех, кто восстанавливал разрушенный город, и благодаря кому мы сегодня живем в этом городе. Мы сегодня чествуем тех, кто находится рядом с нами, и своей работой, своей жизнью, показывают нам, что такое любовь к Родине».





Антон Киселёв





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