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16:47, 5 мая 2022 года Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС открыл собственный военно-исторический музей В экспозиции собрано около трех тысяч уникальных предметов времен Великой Отечественной войны.





Сегодня в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС открылся военно-исторический музей. В двух залах разместилась коллекция артефактов времен Великой Отечественной войны. Среди них разорванный парашют, останки самолёта, около десятка видов оружия, личные вещи солдат. Часть предметов содержали информацию о владельце - благодаря этому удалось установить личности десятков бойцов Красной армии.



Все предметы найдены студенческим поисковым отрядом на территории Орловской области. Коллекцию собирали в течение десяти лет.



В ближайшее время музей планируют увеличить площадь экспозиции и пополнить ее новыми экспонатами. По словам и.о. директора Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Павла Меркулова, будет организована большая выставка военной формы участников Великой Отечественной войны.





Юлия Сабельникова





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