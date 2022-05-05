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17:53, 5 мая 2022 года

Ветераны Великой Отечественной войны получают поздравительные письма президента

614 тысяч поздравлений разлетелось по всей стране.


В преддверии праздника Почта России разносит поздравительные письма ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам. Письма подписаны президентом России Владимиром Путиным. Всего 614 тысяч поздравлений разлетелось по всей стране. В Орловскую область пришло более 11 тысяч поздравительных писем. Их вручают адресатам лично. Если получателя не окажется дома, письмо в течение месяца будет храниться в ближайшем отделении почты или его перенаправят по новому адресу получателя. К этой работе привлечены все почтальоны. Но большую часть поздравлений от президента уже вручили ветеранам.

Светлана Герасимова, почтальон ОПС №1: «Я очень рада, что могу сама принести письмо ветерану, чтобы он мог быть счастлив. Ветеранов осталось не так много».



Татьяна Тимохина


 
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