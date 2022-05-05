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18:35, 5 мая 2022 года

Депутат Госдумы Ольга Пилипенко поздравила с праздником Победы ветерана войны Николая Казначеева

Поздравления в эти дни получат 114 участников Великой Отечественной войны.


В доме в переулке с говорящим названием Мирный живет Николай Кузьмич Казначеев. Когда началась война, он был в седьмом классе. Мальчишкой рвался на фронт. Воевать ушел уже после освобождения Орла в 1943-м.

В Орловской области осталось немного тех, кто тогда жил одной целью - победить. Сейчас в регионе 114 участников Великой Отечественной. Поздравить каждого с Днём Победы - священный долг нынешнего поколения, считает депутат Госдумы Ольга Пилипенко.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ (фракция «Единая Россия»): «Люди, которые отдали жизни, здоровье, свою судьбу за мирное небо над головой и за будущее России».

Открытки для Николая Кузьмича подготовили дети центра развития детей с ОВЗ «Равные». А рядом с традиционной георгиевской лентой появился еще один подарок ручной работы - оранжево-черный символ Z в поддержку российской армии. Новый символ вручил ветерану Владимир Королёв. Молодой человек семь лет играет на баяне. В этом году решил быть волонтёром - музыкальным. Он-то и аккомпанировал дуэту ветерана Николая Казначеева и депутат Ольги Пилипенко. Вместе исполнили песни военных лет.

А песни того времени звучат сейчас во всех дворах, где проживают участники войны. На улице Приборостроительной концерт устроили артисты театра «Русский стиль». Акция «Поём всем двором» стала и вправду всенародной - слушать и подпевать приходят десятки орловцев.


Юлия Сабельникова


 
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