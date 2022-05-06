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21:40, 5 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В канун Дня Победы в адрес ветеранов звучат поздравления и слова благодарности за их подвиг.



- Они первыми встречают младенца в этом мире. Сегодня – День акушерки.



- Музыкальной школе им. Калиникова исполнилось 145 лет. В одной из старейших музыкальных школ страны трудятся талантливые педагоги, которые воспитывают не менее талантливых юных музыкантов.



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