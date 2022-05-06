Главная » Новости



9:18, 6 мая 2022 года Основной корпус стационара Ливенской ЦРБ капитально отремонтируют Обновление ожидает кровлю и фасад.





В этом году планируется капитально отремонтировать кровлю и фасад основного корпуса стационара Ливенской ЦРБ. Соответствующая заявка на поиск подрядчика уже подана. В случае успешности аукциона победитель торгов обязуется закончить работы до 28 октября и предоставить пятилетнюю гарантию на свою работу. Начальная цена соглашения составляет порядка 41,7 млн рублей.





Артём Ежаков





Новости СМИ2