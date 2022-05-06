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8:49, 6 мая 2022 года Орловская епархия собрала российским солдатам очередную большую посылку Продуктовый груз будет передан бойцам в ближайшее время.





По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона Орловская епархия отправила новую продуктовую посылку для российских бойцов, участвующих в спецоперации на территории Украины. Собранный груз был доставлен в Центр помощи военнослужащим, который работает в бывшем Дворце культуры железнодорожников. Груз из Орла будет передан солдатам в ближайшее время.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии





Артём Ежаков





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