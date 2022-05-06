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7:51, 6 мая 2022 года

На Орловщине в полтора раза выросло производство лекарств и медицинских материалов

Общий индекс промышленного производства в регионе в первом квартале вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


В январе – марте текущего года промышленное производство в Орловской области выросло на 5,1% к соответствующему периоду прошлого года. В марте 2022-го по сравнению с февралем показатель увеличился на 11,5%. Цифры приводит территориальная служба статистики.

Рост объемов производства в первом квартале наблюдался во всех секторах экономики: «Добыча полезных ископаемых» (+2,1% к первому кварталу прошлого года); «Обрабатывающие производства» (+5,2%); «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (+5%); «Водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений» (+4%).

Драйверами роста индекса промпроизводства явились следующие виды обрабатывающих производств: напитки (+3,7%); лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях (+55,4%); прочая неметаллическая минеральная продукция (+4,4%); машины и оборудование, не включенные в другие группировки (+11,1%).


Артём Ежаков


 
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