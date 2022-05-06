Главная » Новости



6:52, 6 мая 2022 года В орловском парке Победы пройдет Фестиваль солдатской кухни В трехдневном мероприятии примут участие студенты орловских колледжей, академии ФСО, а также военнослужащие местной войсковой части.





С 7 по 9 мая в орловском парке Победы пройдет Фестиваль солдатской кухни. В первый день тематические блюда приготовят студенты пяти орловских колледжей, во второй – учащиеся академии ФСО, в третий – войсковой части 03013. Полевая кухня будет работать с 12:00 до 15:00, – сообщает мэрия Орла.



Каждый из трех дней фестиваля делится на три периода: с 10:00 до 12:00 – торговля, с 12:00 до 15:00 – интерактив, с 15:00 до 20:00 – дегустация.



Фестиваль солдатской кухни – лишь одно из многих мероприятий в областной столице, приуроченных к празднованию Дня Победы. С полным их списком можно ознакомиться по ссылке.





Артём Ежаков





Новости СМИ2