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6:52, 6 мая 2022 года

В орловском парке Победы пройдет Фестиваль солдатской кухни

В трехдневном мероприятии примут участие студенты орловских колледжей, академии ФСО, а также военнослужащие местной войсковой части.


С 7 по 9 мая в орловском парке Победы пройдет Фестиваль солдатской кухни. В первый день тематические блюда приготовят студенты пяти орловских колледжей, во второй – учащиеся академии ФСО, в третий – войсковой части 03013. Полевая кухня будет работать с 12:00 до 15:00, – сообщает мэрия Орла.

Каждый из трех дней фестиваля делится на три периода: с 10:00 до 12:00 – торговля, с 12:00 до 15:00 – интерактив, с 15:00 до 20:00 – дегустация.

Фестиваль солдатской кухни – лишь одно из многих мероприятий в областной столице, приуроченных к празднованию Дня Победы. С полным их списком можно ознакомиться по ссылке.


Артём Ежаков


 
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