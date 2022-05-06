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5:54, 6 мая 2022 года Телебашни РТРС включат праздничную подсветку в День радио 7 мая с 00:00 до 23:00 медиафасад Останкинской башни украсит изображение выдающегося русского ученого Александра Попова и видеопоздравление «С Днем радио!». Ствол башни будет подсвечен красочной иллюминацией.





В честь праздника телебашни РТРС в Нижнем Новгороде и Перми с помощью иллюминации проведут «сеанс световой радиосвязи». Так Нижегородская область и Пермский край поздравят друг друга со знаковыми датами в истории радиовещания, которые отмечаются в регионах этом году, а всех причастных – с профессиональным праздником. 6 и 7 мая с 20:00 до 22:00 (МСК) в столице Приволжья и с 22:00 до 00:00 (по местному времени) в столице Прикамья архитектурно-художественные подсветки телебашен будут работать синхронно в режиме азбуки Морзе – передавать друг другу световые послания «Пермь, с юбилеем радио!» и «Нижний, с юбилеем радио!» соответственно, а также общее поздравление «С Днем радио!». Подсветки также включат телебашни в Пензе (триколор), Белгороде (динамические огни), Туле, Екатеринбурге, Грозном, Назрани, Ростове-на-Дону, Саратове, Твери.



Радиосвязь лежит в основе всех современных информационных технологий. Поэтому в День радио отмечается прогресс электроники в широком смысле. Сегодня этот день стал праздником всех отраслей связи.



В преддверии Дня радио РТРС начал трансляцию «Радио России» с объекта связи в деревне Паленка Липецкой области. Передатчик мощностью 100 Вт обеспечил радиосигналом более 20 тысяч человек. Запуск был предусмотрен масштабной программой по модернизации радиосети ВГТРК. Проект предполагает замену передатчиков и перевод трансляции в FM-диапазон. На сегодня проект реализован на 97%. Введены в эксплуатацию 1512 передатчиков «Радио России», 185 передатчиков «Маяк» и 141 передатчик «Вести FM». Запуск оставшихся передатчиков запланирован на этот год.



История радио началась в 1895 году с первой демонстрации грозоотметчика — «прибора, предназначенного для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве». Александр Попов продемонстрировал работу прибора на заседании Русского физико-химического общества.



Традиции Попова продолжили другие выдающиеся отечественные ученые. Борис Розинг и Владимир Зворыкин изобрели электронное телевидение, а Марк Кривошеев возглавил международную стандартизацию ТВ и стал одним из инициаторов перевода российского телевидения на цифровые технологии. Построенная по итогам проекта цифровая телесеть дала жителям страны доступ к 20 телеканалам и создала инфраструктуру для внедрения и совершенствования других услуг связи: радио, интернета, мобильной телефонии.







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