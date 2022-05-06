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21:19, 5 мая 2022 года Губернатор Орловской области призвал жителей региона «фильтровать» информацию Андрей Клычков напомнил орловцам об опасности фейков, распространяемых в информационной среде.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал орловцев «фильтровать» информационное поле. В качестве примера он привел информацию о случаях холеры, якобы зарегистрированных в стране.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В отношении нас забросили очередной фейк – о холере. Просто разберитесь – откуда идет, что пишут и как пишут. Роспотребнадзор проверил, всё нормально. В случае возникновения каких-либо рисков я о них вам расскажу».

Сообщения о якобы вспышке холеры в Воронеже распространили в чатах мессенджеров. В Роспотребнадзоре заявили, что случаев заболевания в стране не выявлено.





Артём Ежаков





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