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21:22, 5 мая 2022 года Андрей Клычков обсудил в Москве строительство межвузовского кампуса и медицинского МФЦ Об итогах губернатор рассказал в ходе прямого эфира.





Во время последней командировки в Москву губернатор Орловской области Андрей Клычков провел встречи, на которых обсуждались проекты строительства межвузовского кампуса и многопрофильного медцентра областной клинической больницы. Как сообщил глава региона, по межвузовскому кампусу практически окончательно утвердили «дорожную карту». «Наша задача – уже в 2023 году начать стройку», – заявил Клычков.



Что касается медцентра, известного в народе как «Титаник», обсуждалось завершение подготовки проектно-сметной документации.

«Видим сложности: меняем оборудование, которое ранее планировалось, конструктивные элементы. Руководитель «Главгосэкспертизы» нас в этом направлении поддерживает», – подвел итог губернатор.





Артём Ежаков





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