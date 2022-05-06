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21:24, 5 мая 2022 года Андрей Клычков призвал главу департамента ЖКХ запустить лифт в доме на ул. Матросова в Орле Губернатор назвал текущую ситуацию «издевательством».





Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал главу департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Григория Шайкина решить вопрос с запуском лифта в девятиэтажке на ул. Матросова в Орле. На проблему обратила внимание одна из зрительниц традиционной трансляции главы региона в соцсетях.



«Не первый раз возникает вопрос. Отбросьте свою бюрократию, решите вопрос с лифтом. Если не можете, то придите и скажите об этом. Будем принимать тогда другие решения в отношении объекта. Это уже издевательство какое-то. Мне присылают люди, как мальчик с гипсом поднимается на 9 этаж. Лифт есть, но и запустить его не могут – бумажку подписать», – заявил в ходе прямого эфира губернатор.





Артём Ежаков





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