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21:24, 5 мая 2022 года

Андрей Клычков призвал главу департамента ЖКХ запустить лифт в доме на ул. Матросова в Орле

Губернатор назвал текущую ситуацию «издевательством».


Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал главу департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Григория Шайкина решить вопрос с запуском лифта в девятиэтажке на ул. Матросова в Орле. На проблему обратила внимание одна из зрительниц традиционной трансляции главы региона в соцсетях.

«Не первый раз возникает вопрос. Отбросьте свою бюрократию, решите вопрос с лифтом. Если не можете, то придите и скажите об этом. Будем принимать тогда другие решения в отношении объекта. Это уже издевательство какое-то. Мне присылают люди, как мальчик с гипсом поднимается на 9 этаж. Лифт есть, но и запустить его не могут – бумажку подписать», – заявил в ходе прямого эфира губернатор.



Артём Ежаков


 
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