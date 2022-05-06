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10:00, 6 мая 2022 года Юрий Парахин: «Для нас ветераны Великой Отечественной войны навсегда останутся теми, кому мы обязаны всем» В преддверии Дня Победы градоначальник поздравляет воинов с праздником. Одним из тех, кого посетил мэр, стал Александр Ширшов – участник первого Парада Победы, освободитель Воронежа, Кракова и Тернополя.





В преддверии Дня Победы мэр Орла Юрий Парахин поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с праздником. Одним из тех, кого посетил градоначальник, стал Александр Ширшов – участник первого Парада Победы, освободитель Воронежа, Кракова и Тернополя.

Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Для меня большая честь лично поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны. Жать им руки, благодарить за их подвиги. Стоя перед входной дверью, всегда волнуюсь, как мальчишка. А для них, Героев, я и есть маленький мальчик, жизнь которого они тогда, в кровавые 1940 годы отстаивали собственной жизнью. Сегодня пришёл со словами глубокой признательности к Александру Максимовичу Ширшову – участнику первого Парада Победы, освободителю Воронежа, Кракова и Тернополя. Ему 98 лет. За его плечами очень непростой – нам даже не представить, насколько, – но удивительный путь! Путь к Победе над фашизмом. Что бы сейчас ни происходило в мире, для нас ветераны Великой Отечественной войны навсегда останутся теми, кому мы обязаны всем. Так было, есть и будет всегда! Мы сделаем все возможное, чтобы наши потомки вкладывали в эти слова, то же, что и мы, – глубокое уважение, признательность и почитание. Это их победы – победы нашего народа! Спасибо за них! Низкий поклон!». Видео: соцсети Юрия Парахина







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