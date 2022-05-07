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10:00, 7 мая 2022 года Свыше 70 тысяч орловцев стали держателями «карты жителя Орловской области» Сейчас её можно использовать для льготного проезда в транспорте и получения соцвыплат. В дальнейшем функционал карты будет расширяться.





Свыше 70 тысяч человек оформили «карту жителя Орловской области», – сообщает региональный информационный портал. Проект работает на базе платежной системы «Мир». Сейчас карту можно использовать для льготного проезда в транспорте и получения соцвыплат. В дальнейшем функционал карты будет расширяться – её планируется сделать единой платформой для получения госуслуг, а также использовать для подключения различных региональных и федеральных программ лояльности.



Получить карту можно в банках Орла, которые являются партнерами проекта. Сейчас им является «Сбербанк».





Артём Ежаков





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