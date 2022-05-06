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11:20, 6 мая 2022 года В Орловской области заявили о снижении доли населения с доходами ниже прожиточного минимума Численность этой части населения на протяжении трех лет продолжало уменьшаться.





В Орловской области заявили о снижении доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Это отметили на тематическом совещании в областной администрации. Сообщается, что численность этой части населения на протяжении трех лет постепенно уменьшалось: 2019 год – 13,7%, 2020 год – 12,9%, 2021 год – 12,2%.



Региональная программа снижения доли населения с денежными доходами ниже границы бедности продолжит выполняться, – подчеркнули в правительстве области.





Артём Ежаков





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