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10:24, 6 мая 2022 года Мэрия Орла заверила о контроле над ситуацией с сообщениями о минировании городских объектов Сейчас проводятся эвакуации находящихся внутри людей. Правоохранительными органами приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности. Граждан призывают сохранять спокойствие.





Мэрия Орла заверила о контроле над ситуацией с сообщениями о минировании городских объектов.



Администрация опубликовала официальное обращение к жителям областной столицы:



«Уважаемые горожане! Сегодня на многие объекты образования, культуры, в торговые центры, различные организации и ведомства поступили сообщения о минированиях. Проводятся эвакуации находящихся внутри людей. Сохраняйте спокойствие: все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты правоохранительными органами, ситуация находится под контролем!».







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