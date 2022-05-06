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12:45, 6 мая 2022 года Пожилая орловчанка стала жертвой лже-соцработниц Пенсионерка впустила злоумышленниц в квартиру и лишилась крупной суммы денег.





В Орле расследуется уголовное дело о краже, совершенной в отношении 84-летней пенсионерки. Лже-соцработницы лишили женщину нескольких сот тысяч рублей, – сообщили в областном УМВД. Двум злоумышленницам удалось усыпить бдительность орловчанки обещаниями якобы положенных ей выплат, и она впустила преступниц в дом. После долгого общения «соцработницы» ушли. Под матрасом им удалось найти тайник жертвы. Орловчанка заметила пропажу лишь пару дней спустя.



Полицейские призывают граждан вновь напомнить пожилым родственникам различные способы обмана, которыми пользуются злоумышленники. Это особенно актуально в преддверии праздников, когда активность подобных «соцработников» возрастает.





Артём Ежаков





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