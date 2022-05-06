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10:51, 6 мая 2022 года В Орле на две недели отключат горячее водоснабжение потребителей Орловской ТЭЦ Неудобства продлятся с 11 по 24 мая включительно.





В Орле с 11 по 24 мая включительно отключат горячее водоснабжение потребителей Орловской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Квадра». Ограничения затронут Северный, Железнодорожный, Советский и частично Заводской районы. С адресами, попавшими под отключение, можно ознакомиться здесь.



Необходимость отключения вызвана плановыми гидравлическими испытаниями магистральных и квартальных теплосетей, а также ремонтными работами.



Энергетики просят жителей областного центра соблюдать меры предосторожности и не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам земляных работ, а также не приближаться к местам выхода сетевой воды и пара. Об обнаруженных утечках необходимо оперативно сообщать диспетчеру Орловского филиала ПАО «Квадра»: 55-29-74, 44-05-19.





Артём Ежаков





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