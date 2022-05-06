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11:59, 6 мая 2022 года Молодой орловец подозревается в попытке сбыта крупной партии наркотиков Полицейские изъяли порядка 30 граммов «синтетики».





На территории гаражного кооператива в Советском районе Орла по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержан 22-летний парень. Как сообщили в региональном УМВД, девять свертков с «зельем» оперативники обнаружили у молодого человека в момент задержания, а в ходе дальнейшего следствия вскрылась причастность орловца к двум аналогичным эпизодам – силовики нашли еще один сверток с наркотиком, а также пять оптовых «закладок». Всего полицейские изъяли порядка 30 граммов «синтетики» На время расследования парень помещен в СИЗО.





Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков





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