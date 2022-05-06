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13:45, 6 мая 2022 года 50 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 41 пациент госпитализирован.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 50 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализирован 41 человек.



Болезнь победили еще 53 жителя региона. Скончались два пациента. Всего с начала пандемии от COVID-19 в области умерло 1 909 человек.





Артём Ежаков





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