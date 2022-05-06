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11:37, 6 мая 2022 года Белые голуби и розы. Орловские школьники встречают май Орловские школьники принимают участие в акции «Окна Победы». Дети вырезают из бумаги белых голубей и украшают ими окна своих классов. А рядом с Дворцом пионеров волонтеры посадили розы.











Юлия Опанасюк





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