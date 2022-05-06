Главная » Новости



14:35, 6 мая 2022 года В Болхове завершили расследование мошенничества при реализации национального проекта Директора общества с ограниченной ответственностью обвиняют в получении денег за обучение фактически несуществующих учеников.





В Болховском районе суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемой в мошенничестве при реализации национального проекта. Из материалов дела следует, что женщина по ложным документам получила 176 тысяч рублей за обучение фактически несуществующих 16 учеников. Деньги женщина потратила. Теперь ей грозит реальное заключение сроком до 6 лет либо штраф или различные работы, – сообщили в региональном УМВД.





Артём Ежаков





Новости СМИ2