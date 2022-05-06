Орловщина присоединилась к XIII Международной патриотической акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне»

Отрывки из произведений читают известные люди.

Орловская областная детская библиотека им. М. М. Пришвина присоединяется к Международной патриотической акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне». Почетные гости вместе с сотрудниками Пришвинки прочли вслух детям и подросткам книги, повествующие о событиях военных лет.



Для восьмиклассников лицея №18 отрывки из книги Бориса Васильева «А зори здесь тихие» читали корреспондент ГТРК «Орел» Елизавета Капырина и сенатор Владимир Круглый.

Владимир Круглый, сенатор Российской Федерации: «Крайне важно, чтобы генетическая память победы передавалась из поколения в поколение, чтобы дети понимали, каким она досталась трудом».

А на встречу с третьеклассниками из школы №32 пришли поисковики. Они принесли артефакты, найденные во время «Вахты Памяти» и рассказали о своей работе.

Михаил Ермаков, член историко-патриотического поискового объединения «Наследие»: «Судьба пяти с лишним миллионов человек еще не известна - где лежит, как погиб. Конечно, есть данные в Министерстве обороны, они с каждым годом пополняются, в том числе и благодаря нашей работе».

Для чтения выбрали книгу Софьи Радзиевской «Болотные робинзоны». Эта история о выживании на островке среди болот. События происходят во время войны. А робинзоны - жители сожженной деревни, несколько чудом спасшихся детей и стариков, которые тоже совершают подвиги.

Книга впервые была издана в 1959 году и перевыпущена в 2015-м. В школьных и детских библиотеках она есть, как и множество других - о подвигах, силе духа и мужестве русского народа.