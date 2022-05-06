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12:08, 6 мая 2022 года Отопительный сезон в Орле завершится 7 мая Соответствующее постановление подписано мэром Юрием Парахиным.





7 мая в Орле в соответствии с постановлением мэра Орла Юрия Парахина завершится отопительный сезон, – сообщают официальные информационные ресурсы городской администрации. Решение принято в связи с установившейся в течение пяти суток среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8℃.





Артём Ежаков





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