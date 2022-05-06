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12:32, 6 мая 2022 года В Орле открылась выставка «Победа» Выставка, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и бойцам РФ, ДНР и ЛНР - участникам военной операции на Украине, отрылась в здании орловского отделения Союза художников России.





Орловские художники приглашают в эти праздничные дни всех жителей и гостей Орла на свою традиционную выставку, посвященную Победе. На полотнах – фронт и тыл, герои войны и труженики тыла. Орловские художники приглашают в эти праздничные дни всех жителей и гостей Орла на свою традиционную выставку, посвященную Победе. На полотнах – фронт и тыл, герои войны и труженики тыла. Это выставка - ровесница Победы. Ее организовали художники-фронтовики в 1945 году, и традиция живет. Анатолий Костяников, заслуженный художник России: «Из года в год это продолжалось на всех уровнях - на региональных, областных, всероссийском. Эта выставка Победы - как знак, как дань уважения бойцам и всему народу, который нас защитил от этой коричневой чумы». У художников есть личные истории, связанные с Великой Отечественной. Жанна Травинская среди других работ представила портрет своей бабушки. Рисовала по памяти, ни одной фотографии не сохранилось. Жанна Травинская, художник: «Во время войны она жила в Москве, работала на военном заводе. Была награждена за эту работу двумя медалями – «За доблестный труд» и «За оборону Москвы». Много на этой выставке работ и молодых художников - Анатолия Федая, Екатерины Просёлковой. Все они - о жизни и смерти, о бесконечной любви и вере в бога. Руководитель молодежного отделения Яна Патокина тоже не забывает эту тему, стараясь передать ее начинающим художникам. Одна из ее учебных работ тоже есть на этой выставке. Здесь же можно увидеть работы Сорокиной, Душечкиной, Шатохина, и в каждой - отражение того, без чего мы не смогли бы победить, - мужество, любовь и надежда. Выставку «Победа» можно увидеть до 30 мая в здании орловского отделения Союза художников России на 2-й Посадской.





Эва Стасюлевич





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