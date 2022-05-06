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15:00, 6 мая 2022 года Все низководные мосты в Орловской области освободились от воды Разблокировалась последняя переправа – через реку Оку вблизи деревни Городище Мценского района.





Все низководные мосты в Орловской области освободились от воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. Последней заблокированной оставалась переправа через реку Оку вблизи деревни Городище Мценского района. Напомним, что накануне в ведомстве заявили об окончании весеннего половодья в регионе.





Артём Ежаков





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