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16:00, 6 мая 2022 года В Орловской области появится мусороперерабатывающий комплекс Запуск его первой очереди возможен в течение полугода.





На Орловщине разработан и подготовлен к внедрению проект по созданию современного комплекса обработки, утилизации и размещения отходов, – сообщает региональный информационный портал. Объект мощностью 150 тыс. тонн в год планируется разместить в Орловском муниципальном округе. Реализовать проект планируется на концессионных условиях.



Проект предусматривает создание комплекса по обработке ТКО, в состав которого войдет станция обработки органоминеральных отходов, линию обработки в целях производства топлива, а также полигон ТКО. Перспективно эти мощности позволят на четверть снизить долю отходов, направляемых на полигонное захоронение. Также это позволит решить проблемы с перевозкой мусора из Орловской технологической зоны в Мценск и создать резерв для захоронения остатков сортировки из Мценской и Ливенской технологических зон.





Артём Ежаков





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