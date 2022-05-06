Орловские школьники приняли участие в конкурсе чтецов «Я – России патриот»

Дети читали стихи орловской поэтессы Людмилы Внуковой.

В Орле, в Доме творчества Железнодорожного района прошел конкурс чтецов. Школьники читали стихи орловской поэтессы, лауреата премии Петра Проскурина, обладателя, почетного знака «Трудовая доблесть России» Людмилы Внуковой. Стихи – о войне, патриотизме, любви к Родине и родному краю.

Конкурс проходил в десятый раз, в этом году – под девизом «Я – России патриот». Участники - ученики школ, воспитанники учреждений дополнительного образования и дошкольники.

Дочь поэтессы Анна Внукова сама работает в детском саду, и именно ей 10 лет назад пришла идея организовать этот проект.

Анна Внукова, дочь Л.А. Внуковой, соавтор проекта: «Конкурс получил всеобщее признания, и очень приятно, что дети с удовольствием в нем участвуют, и с каждым годом растет число участников».

В этом году только победителей - больше полусотни. Стихи для конкурса юные чтецы выбирают сами. Кстати ребята отмечают, что стихи им очень нравятся, и их легко запоминать.

В качестве подарков - книги Людмилы Внуковой, яркие и красивые. Из них юные чтецы выберут материал для следующего конкурса. Для автора это настоящий праздник, а лучшая награда – слышать, как ее произведения звучат из уст детей.