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14:50, 6 мая 2022 года

Установлено имя бойца Красной Армии, погибшего на Кривцовских высотах

Останки солдата были найдены поисковиками в рамках акции «Вахта Памяти».


В Болховском районе на Кривцовских высотах проходит очередной этап «Вахты Памяти». Вместе с орловским отрядом участие в раскопках принимают поисковики Архангельской и Брянской областей, а также из Бурятии. Активисты ведут работы по поиску погибших в 1943 году. Только здесь, по официальным данным, погибли 12 тысяч 600 человек. В окрестностях - порядка 35 тысяч. 
 
Николай Красиков, руководитель МПО «Костёр»: «Одну треть мы подняли, но работы здесь еще много. Только сейчас, в эту «Вахту Памяти», наше поисковое объединение подняло 33 бойца».
 
Большинство из павших героев так и остаются неизвестными. На сотню поднятых - один медальон. В этот раз поисковики нашли типографский бланк смертного медальона, где четко читается имя солдата: Перегудов Иван Иванович, 1912 года рождения. Младший сержант погиб 13 июля 1943 года. Это подтверждает сайт «Память народа». Боец родом из Воронежской области. Его родственников уже ищут. 
 
Спустя почти восемь десятилетий из того боя потомки победителей вернули 58 бойцов. Время стерло имена и фамилии, но не уменьшила подвиг защитников. Накануне в последний путь их проводили с воинскими почестями и по православным канонам.
 
«Вахта Памяти» стартовала в конце апреля, продлится до декабря, если позволит погода.



Анна Вайсергисер


 
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