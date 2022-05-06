В Орле состоялся митинг Памяти, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Над домом №5 на площади Мира подняли дубликат Красного флага, водруженного 5 августа 1943 года в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня в Орле, в сквере Танкистов состоялся митинг Памяти, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На митинг присутствовали первые лица региона, ветераны. Участников войны поздравили воспитанники детских садов и школьники. Память героев почтили минутой молчания. Участники возложили цветы к памятнику героям-танкистам, братской могиле и памятнику Ивану Баграмяну. Над домом №5 на площади Мира водрузили красный флаг – дубликат стяга, который в 1943 году над этим домом подняли воины-разведчики Василий Образцов и Иван Санько.