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16:40, 6 мая 2022 года Орловская епархия отмечает 234-летие Она ведет свою историю от Орловско-Севской епархии, которая была образована 6 мая 1788 года.





Сегодня Орловская епархия отмечает 234-летие. Она ведет свою историю от Орловско-Севской епархии, которая была образована 6 мая 1788 года.



Первым епископом Орловским и Севским был назначен настоятель Ново-Иерусалимского Воскресенского ставропигиального мужского монастыря архимандрит Аполлос (Байбаков). Он был одним из самых образованных иерархов своего времени, особенно заботился о развитии в среде священнослужителей церковного проповедничества, дорожил учеными людьми.



В 1945-1994 годах епархия именовалась Орловско-Брянской, с 25 февраля 1994 года — Орловско-Ливенская. В отдельные периоды в состав епархии входили Болховское, Елецкое, Ливенское, Мценское викариатства.



25 июля 2014 года из состава Орловской епархии была выделена самостоятельная Ливенская епархия. Одновременно Орловская епархия была включена в состав новоучрежденной Орловской митрополии.



С апреля 2019 года Орловскую кафедру возглавляет митрополит Орловский и Болховский Тихон.





Орловское Информбюро





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