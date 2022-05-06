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16:40, 6 мая 2022 года

Орловская епархия отмечает 234-летие

Она ведет свою историю от Орловско-Севской епархии, которая была образована 6 мая 1788 года.


Сегодня Орловская епархия отмечает 234-летие. Она ведет свою историю от Орловско-Севской епархии, которая была образована 6 мая 1788 года.

Первым епископом Орловским и Севским был назначен настоятель Ново-Иерусалимского Воскресенского ставропигиального мужского монастыря архимандрит Аполлос (Байбаков). Он был одним из самых образованных иерархов своего времени, особенно заботился о развитии в среде священнослужителей церковного проповедничества, дорожил учеными людьми.

В 1945-1994 годах епархия именовалась Орловско-Брянской, с 25 февраля 1994 года — Орловско-Ливенская. В отдельные периоды в состав епархии входили Болховское, Елецкое, Ливенское, Мценское викариатства.

25 июля 2014 года из состава Орловской епархии была выделена самостоятельная Ливенская епархия. Одновременно Орловская епархия была включена в состав новоучрежденной Орловской митрополии.

С апреля 2019 года Орловскую кафедру возглавляет митрополит Орловский и Болховский Тихон.


Орловское Информбюро


 
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