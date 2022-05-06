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15:15, 6 мая 2022 года Массовые убийства в Орловской области в годы Великой Отечественной войны признаны геноцидом Орловский областной суд полностью удовлетворил иск регионального прокурора Алексея Тимошина.





Массовые убийства в Орловской области в годы Великой Отечественной войны признаны геноцидом. Сегодня Орловский областной суд полностью удовлетворил иск регионального прокурора Алексея Тимошина, – сообщили в ведомстве.



Регион находился под оккупацией в период 1941 – 1943 годов. Впоследствии в районе деревень Погорельцево Шаблыкинского района, 3-е Н-Долгое Должанского района, Пешково Знаменского района Орловской области были обнаружены массовые захоронения мирного населения и военнопленных, убитых фашистскими захватчиками. Подтверждены факты пыток и истязательств над жителями СССР. Решением суда эти факты признаны военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа.



Одним из карательных отрядов, созданных по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Шлеммера, стало подразделение «Украинская компания» под руководством экс-офицера Красной Армии Николая «Гетмана» Мирошниченко. Только в Знаменском районе Орловской области на их руках кровь более 170 жителей, включая младенцев, женщин и стариков.



Всего за период временной оккупации Орловщины фашистскими захватчиками и их пособниками истреблено не менее 421 750 человек, угнано в Германию на каторжные работы более 56 400 человек.





Артём Ежаков





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